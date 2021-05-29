Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность из-за решения США не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), посчитав происходящее «эрозией режима контроля над вооружениями между США и Россией». Об этом РИА Новости заявили в офисе генсека.

По словам представителей Гутерриша, он оценил приверженность обязательствам среди других государств. «Генеральному секретарю известно о решении Соединенных Штатов не возвращаться в Договор по открытому небу. Генеральный секретарь выразил сожаление по поводу выхода США из ДОН в ноябре прошлого года, а также в связи с недавними шагами Российской Федерации в сторону выхода из этого договора», — прокомментировали в ООН.

27 мая администрация американского президента Джо Байдена уведомила Россию о том, что не намерена возвращаться в ДОН. Вскоре глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов посчитал, что без присутствия США участие России в соглашении «не имеет смысла».

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение предполагает, что страны-участницы имеют право совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из ДОН в конце ноября 2020-го, а 15 января внутригосударственные процедуры по выходу из договора начала Россия (lenta. ru)