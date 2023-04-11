Подтверждено, что почти 8500 мирных жителей были убиты во время вторжения России в Украину, заявил орган ООН, при этом опасаясь еще многих тысяч неподтвержденных смертей.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что зафиксировало 8 490 человек убитыми и 14 244 ранеными между началом вторжения 24 февраля 2022 года и 9 апреля 2023 года, пишет The Guardian.

Орган долгое время называл свои цифры «верхушкой айсберга» из-за ограниченного доступа к зонам боевых действий.

Большинство погибших зафиксировано на территории, подконтрольной украинскому правительству и подвергшейся нападению со стороны российских сил, в том числе 3927 человек в Донецкой и Луганской областях, где шли ожесточенные бои.

«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения», — говорится в заявлении.

Он выделил Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область) как районы, где «есть утверждения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», которые остаются незадокументированными.