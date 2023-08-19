Установившаяся в июле и августе в ряде регионов Северного полушария сильная жара не является неожиданностью.

Как сообщает ТАСС, об этом заявила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

«Это новая норма, и это не является неожиданностью», — сказал на брифинге в Женеве эксперт ВМО по климату Альваро Силва.

Как указала ВМО в своем пресс-релизе, июль был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а в течение августа будет сохранятся неблагоприятная погода. На этом фоне в организации подчеркнули необходимость следовать официальным предупреждениям национальных метеорологических и гидрологических служб, чтобы оставаться в безопасности.

По информации ВМО, с предупреждениями о сильной жаре выступил ряд метеослужб Европы, в том числе в Австрии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Польше, Хорватии, Франции и Швейцарии. Также французская метеослужба спрогнозировала температуру до +40 градусов в некоторых районах на юге страны. Метеорологи Швейцарии в свою очередь сообщили, что на большей территории страны ожидается температура от +33 до +35 градусов.

В марокканском Агадире был установлен национальный температурный рекорд в +50,4 градуса. Турция также сообщила о новом национальном рекорде — 49,5 градуса тепла. По данным метеорологического агентства Японии, в стране на многих станциях наблюдения за погодой и климатом были побиты местные температурные рекорды.