В окрестности Вашингтона перебросили военных

«Солдаты, находящиеся на действительной службе, размещены на военных базах столичного региона, но не в самом Вашингтоне», — приводит агентство слова Хоффмана.

По словам представителя Пентагона, военнослужащие находятся «в состоянии повышенной боевой готовности», однако не оказывают помощь гражданским властям.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что во вторник вечером, несмотря на комендантский час, у Белого дома собрались протестующие, которые скандировали различные лозунги, в том числе с призывом к отставке президента США Дональда Трампа.

Сам глава Белого дома назвал в своем Twitter Вашингтон «самым безопасным местом на земле». По данным полиции американской столицы, в результате беспорядков в понедельник вечером была сожжена одна машина правоохранительных органов, пострадали двое стражей порядка, за беспорядки задержали около 300 человек.