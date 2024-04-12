Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» направился к берегам Израиля на фоне угрозы атаки Ирана на израильскую территорию в ближайшее время.

«Авианосец Дуайт Эйзенхауэр» направился на север через Красное море в сторону Израиля. Авианосец сможет перехватывать ракеты и беспилотники, запускаемые Ираном, пишет израильская газета The Times of Israel.

Как заявил CNN представитель американского военного ведомства, Пентагон начал переброску дополнительных сил на Ближний Восток.

Этот шаг призван «укрепить региональные усилия по сдерживанию и усилить защиту».

Армии обороны Израиля сообщила, что по стране со стороны Ливана было выпущено около 40 ракет. «После сирен, прозвучавших недавно на севере Израиля, было обнаружено около 40 запусков ракет с территории Ливана, некоторые из них были перехвачены. Остальные упали на открытой местности», — отметили в ведомстве. В результате удара никто не пострадал. В свою очередь ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана для устранения угрозы.

Как ранее рассказал The Wall Street Journal осведомленный источник, власти Израиля готовятся к атаке со стороны Ирана в ближайшие часы. По его словам, в Тель-Авиве ожидают, что удар придется по югу или северу страны.

В свою очередь, неназванный собеседник издания, проинформированный непосредственно иранским руководством, уточнил, что планы атаки обсуждаются, но окончательное решение пока не принято. Он также не назвал предполагаемые сроки возможной атаки.

До этого источники Bloomberg сообщили, что США ожидают ракетных ударов или атаки беспилотников по Израилю со стороны Ирана и его прокси-сил. Согласно этим источникам, целями для ударов, скорее всего, станут не гражданские, а военные и правительственные объекты Израиля.

О возможном нападении Ирана на Израиль в ближайшее время также сообщали источники CNN. Согласно их данным, для этого Тегеран задействует свои прокси-силы.

Причиной для потенциальной атаки Ирана на Израиль могут быть удары по Дамаску, которые были совершены 1 апреля. Тегеран подозревает в этом Израиль, однако Тель-Авив не признает свою ответственность за произошедшее.

При ударе погиб высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Рева Захеди — бригадный генерал, который командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. Также погибли его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими и еще пять офицеров КСИР.

Известно, что Захеди был причастен к операциям против Израиля. Издание Times of Israel назвало его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, убитого в Ираке в результате удара США в 2020 году. (moscowtimes.ru)