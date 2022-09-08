Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони не имеют доверия и авторитета, чтобы быть посредниками в переговорах между Украиной и Россией.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

«Странные предложения определенных деятелей стать посредниками между Украиной и Россией стоит рассматривать как попытку использовать тему Украины для реанимации имени в своих странах. Любой посредник должен иметь доверие, авторитет, актуальность. Ни Берлускони, ни Меркель этого точно не имеют. Чтобы что?» — подчеркнул Подоляк.

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что хотел бы выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией вместе с Ангелой Меркель

(УНИАН)