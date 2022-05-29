Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ситуация на фронтах Украины может резко начать меняться в пользу государства после 15 июня. Именно в середине следующего месяца – очередная встреча министров обороны НАТО по Украине.

На сегодняшний день в Украину уже переправляется кораблями часть вооружения от США. По словам Арестовича, это уже пошли системные поставки.

«Смотрим, будет ли шестой пакет санкций, это сразу просадит российский бюджет, который питает войну. И второе – что у нас будет 15-16 июня, когда Резников поедет на третий Рамштайн и встретится с министрами обороны НАТО», – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что после 15 июня ситуация на фронте резко может начать меняться в пользу Украины.

«Они (россияне) попытаются как раз к 15-20 июня достичь каких-либо результатов, потому что дальше ситуация начнет меняться очень сильно. Это не будет немедленно, но будут приняты решения, показывающие перспективу», – рассказал советник главы президентского офиса. (tsn.ua)