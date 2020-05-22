В одну и ту же реку дважды не входят…

Через месяц, т.е. 20 июня, грузинская оппозиция собирается провести очередную политическую акцию протеста. Признаться, очень уж не хочется, чтобы пришлось добавить здесь слова: «Если Ее Величество Пандемия позволит…» …

В принципе, мы сами, как посторонние и довольно постоянные политические наблюдатели, настроены весьма оптимистически, вдобавок, на днях премьер – министр соседней страны заявил, что его правительство не намерено больше продлевать режим чрезвычайного положения.

Заметим, что в настоящее время Грузия среди трех Южно-Кавказских республик имеет наименьшие показатели по пандемии коронавируса: тут и число зараженных, и смертность находятся на низшем уровне по сравнению с другими странами региона.

Плюс, это при условии, что по количеству иностранных туристов наш западный сосед всегда опережал и теперь продолжает опережать другие соседние страны Южного Кавказа.

Но несмотря на это, в стране политические волнения или же страсти вовсе не утихают. Да, нельзя сказать, что за это время в этой стране никаких позитивных сдвигов не было – нет, утверждать нечто подобное было бы совсем уж не справедливо.

Было время, когда в Тбилиси было всего одно новое здание, — центральный офис Министерства Обороны, построенное на средства турецкого правительства. Сейчас же не только Тбилиси, но и другие города, например Батуми, изменились до неузнаваемости.

Не только в последние годы, даже в начале прошлого века Грузию иронически называли трубопроводной республикой, т.к. еще тогда многие не верили, не предполагали, что у Грузии могут быть какие -то другие прибыли, кроме поступлений за счет транспортировки азербайджанской нефти.

Политическая судьба сложилась таким образом, что Грузия в очередной раз стала транзитным центром региона, все нефтегазовые трубы Азербайджана вновь проходят через эту страну. Но современная Грузия не ограничилась только этим. С самого начала страна взяла курс на развитие ненефтяного сектора.

В настоящее время туристический сектор страны продолжает делать мощные рывки, если, конечно, не учитывать этот год, когда пандемия парализовала весь мировой туристический бизнес.

Но, понятно, что это всего лишь временные, как говорится, эпизодические трудности. Главное заключается в том, что грузинские власти подходят к туризму системным и комплексным образом, т.к. даже неспециалисту ясно, что для развития туризма должна быть развита не только соответствующая инфраструктура страны, но и весь социально-правовой климат республики.

Да, было время, когда бывшего президента страны, покойного Эдуарда Шеварднадзе оппоненты и недруги шутливо, а иногда даже иронически и язвительно называли «президентом Тбилиси», т.к. его власть фактически дальше столицы не распространялась: не только сепаратистские Абхазия и Южная Осетия не подчинялись центральным грузинским властям, но даже в Аджарии установился режим со своим феодальным главой (наверное, читатель еще помнит Аслана Абашидзе!), который вовсе не считал себя «вассалом» центральной власти.

Даже маленькая Джавахетия с ее небольшим армянским населением претендовала на статус очередного сепаратистского региона.

Конечно, проблемы сохраняются, например, еще не разрешены абхазские и южноосетинские конфликты. Но все-таки Грузия стала более управляемой страной. Аджария вернулась в общее правовое, политическое и экономическое поле страны. Даже армянское меньшинство Джавахетии, наконец-то, поняло, что им вовсе не удастся создать на территории Грузии второй Нагорный Карабах…

Одним словом, правительствам и правителям Грузии есть чем похвастаться, хотя вопрос о том, кому страна должна быть благодарна за все эти небольшие успехи, не имеет однозначного ответа: все больше склонны приписать все эти удачи в актив экс-президента Михаила Саакашвили и его сторонников.

И в эти дни, готовясь к очередной политической схватке, оппозиция страны во весь голос говорит о том, что правящая коалиция «Грузинская мечта» за это время смогла осуществить только свою мечту. Что же касается грузинских избирателей, они и по сей день продолжают ждать обещанные Бидзиной Иванишвили и его сторонниками «золотые горы».

Поэтому эта осень обещает быть для Грузии весьма и весьма напряженной – опять же, если суровая пандемия не помешает, то наш западный сосед одержим идеей выдержать еще одни экзамен на демократичность.

Самое главное, этого от него ждут: в первую очередь такие организации, как ЕС, СЕ и НАТО. Такие государства, как США и европейские страны, которые поддерживают грузинскую оппозицию, открыто говорят о том, что не намерены возвращать Грузию в лоно российской империи.

Надо сказать, что и очередное политическое волнение в Грузии началось, когда ровно год тому назад во время парламентского мероприятия один из российских депутатов сел в кресло спикера грузинского парламента! Как тут не вспомнить одну мудрую греческую философскую поговорку: в одну и ту же реку дважды не входят, господа…