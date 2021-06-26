Разлив нефтепродуктов в реку Вилюй произошел в Якутии из-за аварии на ГЭС-2 в Мирнинском районе, на месте инцидента организована проверка, сообщает региональная прокуратура.

По требованию Якутской природоохранной прокуратуры региональным управлением Росприроднадзора организована внеплановая проверка.

Разлив произошел 25 июня в районе каскада Вилюйской ГЭС в Мирнинском районе. По предварительным данным, причиной стало переполнения масляной ловушки аварийного слива масла ГЭС-2 вследствие короткого замыкания трансформатора.

В отношении ПАО «Якутскэнерго» возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области во время утилизации старого судна произошло загрязнение нефтепродуктами реки Волхов. Работы проводились организацией «Речной порт». Ещё зимой на площадке порта начали распиливать старое судно, причём его детали, содержащие масло, были разбросаны по всей территории. С приходом весны замёрзшие нефтепродукты начали таять и попали в реку (aif.ru).