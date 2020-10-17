В ОБСЕ приветствовали объявленное Арменией и Азербайджаном гуманитарное перемирие

Председательство Албании в ОБСЕ приветствовало гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 00:00 18 октября по местному времени (с 23:00 17 октября по московскому времени).

«Албанское председательство в ОБСЕ приветствует гуманитарное перемирие в контексте конфликта в Нагорном Карабахе, подтвержденное МИД Армении и Азербайджана. Нам нужна стабильность как на земле, так и в процессе [переговоров] под руководством сопредседателей Минской группы [ОБСЕ]», — сказано в сообщении председателя ОБСЕ в Twitter.

| 2020-10-18T02:25:39+04:00 18 октября 2020, 03:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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