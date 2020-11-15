В ОАЭ будут выдавать «золотые» визы врачам и вирусологам

Власти ОАЭ расширили список специальностей и профессий, обладатели которых могут получить «золотую» визу сроком на 10 лет, включив туда врачей, обладателей докторской степени и специалистов в области информационных технологий, сообщил правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в своем Twitter.
Согласно заявлению, виза будет предоставлена также специалистам в области искусственного интеллекта, больших данных, эпидемиологии и вирусологии, компьютерным инженерам, инженерам в области программирования, биотехнологий, электроники и электричества.
Визу смогут получить лучшие ученики старших классов и лучшие студенты университетов страны.(РИА Новости)