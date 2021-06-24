Суд в Нью-Йорке приостановил действие лицензии на ведение адвокатской деятельности Рудольфа Джулиани, являвшегося ранее юристом экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на решение суда.

Поводом для заморозки лицензии Джулиани стали его «откровенно ложные и вводящие в заблуждение» утверждения о фальсификации результатов президентских выборов в США, прошедших в ноябре 2020 года. Суд постановил, что высказывания экс-адвоката Трампа угрожали общественным интересам, что, как поясняет The New York Times, является поводом для приостановки действия соответствующего разрешения.

Джулиани по завершении президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден, обвинил Демократическую партию США и самого Байдена в применении централизованной схемы различных подтасовок. Адвокат также критиковал прессу в США за необъективное отношение к Трампу и республиканцам. (ТАСС)