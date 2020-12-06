В Нью-Йорке в результате пожара нанесен серьезный ущерб церкви XIX века

Пожар вспыхнул в пустующем здании в районе Ист-Вилладж города Нью-Йорк (штат Нью-Йорк) в субботу утром. Как сообщает местное подразделение телеканала NBC, пламя перекинулось на прилегающую к зданию Среднюю коллегиальную церковь 1892 года постройки, которой был нанесен серьезный ущерб.

По сведениям телеканала, на месте происшествия работали около 200 пожарных. В ходе ликвидации возгорания четверо из них получили незначительные травмы. Соответствующие службы выясняют причины пожара.

Мэр крупнейшего мегаполиса США Билл де Блазио в свою очередь заверил, что власти города готовы оказывать содействие в восстановлении церкви. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь в восстановлении Средней коллегиальной [церкви]», — написал де Блазио на своей странице в Twitter.