В пятницу в Нью-Йорке произошло небольшое землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром в соседнем штате Нью-Джерси, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился недалеко от Уайтхаус Стейшн, штат Нью-Джерси. Сообщений о разрушениях не поступало.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр первоначально оценил землетрясение в 5,5 балла по шкале Рихтера.

В Бруклине здания тряслись, дребезжали дверцы шкафов и настольные светильники, сообщает корреспондент AFP.

В здании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке после подземных толчков было временно приостановлено заседание Совета Безопасности по ситуации в Газе.

«Это землетрясение?» – сказал представитель организации Save the Children Джанти Сурипто, выступавший в это время.

Жители Балтимора, Филадельфии, Коннектикута и других районов Восточного побережья США, не привыкшие к землетрясениям, также сообщили, что почувствовали подземные толчки.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул написала на платформе X, что землетрясение ощущалось по всему штату. «Моя команда оценивает последствия и возможный ущерб, и мы будем информировать общественность в течение дня», – сказала Хокул.

Толчки вызвали воспоминания о землетрясении 23 августа 2011 года, прокатившееся от штата Джорджия до Канады. Тогда магнитуда составила 5,8, и это было самое сильное землетрясение на Восточном побережье со времен Второй мировой войны. Эпицентр находился в Вирджинии. Это землетрясение оставило трещины на монументе в честь Джорджа Вашингтона в американской столице и привело к эвакуации Белого дома и Капитолия.