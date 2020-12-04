В Нью-Йорке почтена память шехидов Отечественной войны

В американском городе Нью-Йорк состоялась церемония почтения памяти шехидов Отечественной войны, организованная Азербайджанской ассоциацией Нью-Йорка, сообщили в Государственном Комитете по работе с диаспорой.

Наши соотечественники, собравшись в мечети Султана Эйюба в Бруклине, минутой молчания почтили светлую память шехидов, героически погибших за освобождение наших земель от оккупации и территориальную целостность страны.

Выступая на мероприятии, руководитель ассоциации Эрджан Ерделенли отметил, что азербайджанская армия достойно ответила на вероломное нападение 27 сентября Армении на нашу страну. Наши Вооруженные силы, начавшие успешную контрнаступательную операцию для защиты граждан и территории страны, освободили значительную часть оккупированных земель. Победа, одержанная ценой жизни и крови наших отважных сынов, вынудила оккупанта сдаться, и в результате подписания заявления от 10 ноября были освобождены и другие оккупированные территории Азербайджана.

Э.Ерделенли подчеркнул, что наш народ не забудет самоотверженности своих сынов, ставших шехидами во имя Родины, и всегда будет чтить их память.

Мероприятие завершилось чтением молитв за упокой души шехидов.