Неделя высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начинается во вторник в Нью-Йорке. С трибуны всемирной организации выступят президенты, премьер-министры и главы МИД различных стран, на полях состоятся десятки двусторонних и многосторонних встреч, на которых будут обсуждаться актуальные международные темы. В повестке дня будут фигурировать, в частности, вопросы борьбы с коронавирусом и другими инфекциями, изменения климата, проблема долгового бремени развивающихся и беднейших стран, продовольственный кризис, разоружение и ядерное нераспространение.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сессия станет испытанием для международной системы. (ТАСС)

