В Нью-Йорке найдена мертвой работавшая в ООН дипломат

Дипломат, работавшая в ООН, найдена мертвой в своей квартире в районе Манхэттен. Об этом сообщила в пятницу газета New York Post, передает ТАСС.

По словам источников издания в полиции, речь идет о 38-летней женщине. Государство, в постоянном представительстве которого она работала, не уточняется. Информации о ее гражданстве не приводится. Газета отмечает, что дипломат жила в данной квартире не менее двух лет.

По сведениям издания, полиция на данный момент не считает, что речь идет об убийстве. В полиции пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой предоставить комментарий.