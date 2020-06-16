В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19

Два новых случая заражения коронавирусом нового типа впервые за последние 24 дня выявлены в Новой Зеландии, сообщило местное издание New Zealand Herald со ссылкой на минздрав страны.
Отмечается, что случаи заражения связаны между собой. По сведениям телеканала TVNZ, зараженные прибыли из Великобритании — им в качестве исключения разрешили посетить похоронную церемонию.
Таким образом, число случаев заражения в Новой Зеландии составило 1506. За все время в стране скончались 22 человека с COVID-19, 1482 выздоровели.(РИА Новости)