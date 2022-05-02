Кентерберийский университет в новозеландском городе Крайстчерче проинформировал об обнаружении редкого экземпляра так называемой Злой Библии, или Библии прелюбодеев. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

Согласно данным в открытых источниках, эта версия Библии была напечатана на территории Англии в 1631 году с ошибкой. В заповеди о том, что не нужно прелюбодействовать, была пропущена частица «не», что придало ей противоположенный смысл. Когда опечатку обнаружили, тираж был изъят и уничтожен. Однако несколько экземпляров избежали этой участи. Эту версию Библии из-за допущенной ошибки называют Злой Библией, а также Библией грешников или прелюбодеев. Она является редкостью.

«До сих пор считалось, что немногие уцелевшие экземпляры хранятся в библиотеках Британии и США. Но теперь Кентерберийский университет может сообщить о ранее неизвестном экземпляре этой замечательной книги, обнаруженном в Крайстчерче», — отмечается в сообщении университета.

Как пишет The Guardian, экземпляр был обнаружен одной из бывших студенток учебного заведения: члены ее семьи приобрели книгу на распродаже имущества переплетчика. Об особенностях экземпляра стало известно еще в 2018 году, но университет принял решение не сразу обнародовать данные о своей находке, чтобы ее изучить.

Ранее сообщалось, что на немецком языке вышла Библия для зумеров, в которой ни одно предложение не превышает 16 слов, а такие сложные понятия, как Вифлеем и Голгофа, поясняются в сносках.