Белый дом разрешил чиновникам размещать религиозные символы, а также обсуждать свои религиозные убеждения на рабочем месте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующе уведомление главы управления кадровой службы американского правительства Скотта Купора.

В документе Купор сослался на религиозные свободы, защищаемые Конституцией США. «Допущение религиозной дискриминации на рабочем месте в госучреждении является нарушением закона. Это также может негативно повлиять на набор новых и удержание высококвалифицированных сотрудников, исповедующих религиозные убеждения», — сказано в документе.

Согласно постановлению государственные служащие могут свободно говорить на рабочем месте о своих религиозных убеждениях обсуждать веру с коллегами, размещать Библию, иконы, кресты, изображения распятия Иисуса Христа и символику иудаизма, а также плакаты религиозного содержания на рабочем месте. Федеральные служащие также могут создавать молитвенные группы, при условии, что они не будут встречаться в рабочее время.

В новом заявлении также цитируется февральский указ президента США Дональда Трампа, призывающий ведомства положить конец «антихристианскому использованию правительства в качестве оружия».