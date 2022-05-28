В знаменитом концертом зале Cosmopolite города Осло 29 мая будет представлена коллекция известного модельер- дизайнера, руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халловой «Хары-бюльбюль и Карабах», сообщает #.

Мероприятие, организованное Молодежной организацией азербайджанцев Норвегии (NAYO) и Домом Азербайджана в Осло, посвящено Дню независимости Азербайджана и «Году города Шуша».

«В этом году я отмечаю 50-летний юбилей, и знаменательным событием станет презентация моей коллекции «Xarı-bulbul və Qarabağ» в Норвегии. На протяжении всей своей творческой деятельности я всегда старалась пропагандировать национальные ценности, сохранять и развивать традиции азербайджанской национальной одежды. Наши прекрасную культуру и традиции должны знать во всем мире», – отметила Гюльнара Халилова.

Отметим, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае,Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии и других странах.