В Нигерии освобождены более 300 школьниц, похищенных бандитами

Группа из 317 школьниц, похищенных 26 февраля на севере Нигерии, освобождена в воскресенье. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.

Девочки находятся сейчас в пути в административный центр штата Замфара город Гусау, отмечает издание. Оно не располагает данными, был ли за учениц заплачен выкуп.

Школьницы были похищены из государственной средней школы-интерната для девочек в городе Джангебе. Подразделения федеральных сил безопасности и полиция в течение последних трех дней вели интенсивные поиски учениц. Одновременно власти штата проводили переговоры с местными общинами на предмет освобождения учениц.

| 2021-02-28T17:48:03+04:00 28 февраля 2021, 19:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss