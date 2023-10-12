Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться в энергетической и гуманитарной блокаде, пока похищенные израильтяне не будут освобождены. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, Израиль не возобновит поставки топлива, воды и электроэнергии, пока радикалы движения ХАМАС не освободят всех израильских заложников.

«Ни один выключатель электричества не будет нажат, ни один кран воды не будет открыт, ни одна цистерна с топливом не приедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой. … И пусть никто нас не учит морали», — подчеркнул Кац.