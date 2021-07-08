По меньшей мере 18 человек были убиты боевиками в среду в деревне на территории штата Адамава на северо-востоке Нигерии, передает ТАСС.

«Группа террористов на мотоциклах атаковала ранним утром деревню Дабне», — заявил глава департамента экстренной помощи штата Мохаммед Амину. По его словам, 18 жителей были убиты, сожжены две церкви и несколько домов.

На северо-востоке Нигерии действуют две террористические группировки: «Боко харам» и «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP, часть группировки «Исламское государство», запрещена в РФ). Они объявили своею целью захват в стране власти.