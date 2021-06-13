Бандиты, занимающиеся угоном скота, убили 53 жителей в шести деревнях в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Об этом сообщил представитель полиции штата Мохаммед Шеху.

«Атакам преступной банды в течение минувшего четверга и пятницы подверглись шесть деревень в районе Зурми, убиты 53 фермера, — цитирует его нигерийская газета Vanguard. — В Зурми направлены дополнительные полицейские силы».

По словам Шеху, бандиты, которые передвигались на мотоциклах, занимались угоном скота.

В Нигерии уже второй год наблюдается существенный рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами.