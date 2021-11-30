Новый «омикрон»-штамм коронавируса был обнаружен в Нидерландах в двух образцах, собранных почти две недели назад, за несколько дней до прибытия двух рейсов с инфицированными пассажирами из Южной Африки. Об этом сообщает Национальный институт общественного здравоохранения страны.

Тесты были проведены 19 и 23 ноября 2021, и пока неясно, были ли инфицированные в Африке.

В институте также напомнили, что 26 ноября у 61 из 624 пассажиров, вернувшихся из Южной Африки, обнаружили коронавирус, в том числе у 14 — новую мутацию вируса.

«В ходе лабораторных исследований были обнаружены различные типы штаммов вируса варианта «омикрон». Это означает, что люди, скорее всего, заразились отдельно друг от друга, из другого источника и в другом месте», — уточнили в организации.

По последним данным, в Евросоюзе и государствах Европейской экономической зоны выявлено 44 случая заражения новым «омикрон»- штаммом коронавируса, большинство из которых либо путешествовали в Африку, либо летали стыковочными рейсами через континент.