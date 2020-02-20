В Нефтчале задержаны должностные лица

Проводятся комплексные оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в отношении должностных лиц Исполнительной власти Нефтчалинского района, допустивших в работе многочисленные преступные действия, умышленно злоупотребив должностными полномочиями.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы госбезопасности.

На основании проведенных расследований общественность будет проинформирована о задержанных и привлеченных к ответственности лицах, а также о совершенных ими преступных действиях.

| 2020-02-20T15:30:23+00:00 20 февраля 2020, 16:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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