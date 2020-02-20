В Нефтчале задержаны должностные лица

Проводятся комплексные оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в отношении должностных лиц Исполнительной власти Нефтчалинского района, допустивших в работе многочисленные преступные действия, умышленно злоупотребив должностными полномочиями.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы госбезопасности.

На основании проведенных расследований общественность будет проинформирована о задержанных и привлеченных к ответственности лицах, а также о совершенных ими преступных действиях.