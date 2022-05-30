Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс более не обязан соблюдать Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО, в частности — в ограничении размещения войск альянса в Восточной и Центральной Европе, сообщает ТАСС.

Джоанэ утверждает, что Россия сделала этот акт недействительным своими действиями.

«Россия взяла на себя обязательство не нападать на соседей, что они сейчас и делают, и регулярно проводить консультации с НАТО, чего они не делают», — утверждает Джоанэ.