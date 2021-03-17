В НАТО объяснили наращивание присутствия в Черном море

Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО, усиление в этом регионе России вызывает беспокойство союзников, поэтому альянс укрепляет там и собственное присутствие, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и для Грузии, мы обеспокоены наращиванием военных сил России в регионе… Поэтому мы работаем над укреплением нашего присутствия в регионе Черного моря», — сказал он.
Столтенберг отметил, что «НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ и продолжает призывать Россию положить конец признанию регионов Абхазии и Южной Осетии, вывести все свои войска».
| 2021-03-17T19:05:17+04:00 17 марта 2021, 20:05|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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