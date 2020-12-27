В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 490 беженцев

Более 490 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлен еще 491 беженец», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и осуществляют контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их проживания, оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают гражданскую инфраструктуру.

Всего в места постоянного проживания в Нагорном Карабахе вернулись уже более 45 тысяч беженцев.