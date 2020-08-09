В Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки 75 лет назад

В Нагасаки прошли мероприятия в память об атомной бомбардировке, которой город подвергся ровно 75 лет назад. В воскресенье, 9 августа, в храме Ураками состоялась траурная служба по погибшим, еще одна церемония прошла в Парке мира. Из-за пандемии коронавируса число участников обеих церемоний было сокращено до 10 процентов от обычного количества гостей на подобных торжествах, к ним можно было присоединиться в режиме реального времени в интернете.

Выступая на торжественном мероприятии, мэр Нагасаки Томихиса Тауэ выразил надежду на сокращение ядерных вооружений Россией и США. По его словам, он ожидает, что намеченная на 2021 год обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) принесет в этой связи конкретные результаты. Тауэ отметил возросшую за последнее время угрозу применения ядерного оружия в мире, а также призвал мировых лидеров принимать усилия для преодоления атмосферы недоверия и стремиться к диалогу с целью ядерного разоружения. (DW)