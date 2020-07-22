В МВД Украины заявили, что захватившему автобус в Луцке может грозить пожизненный срок

Террорист, захвативший во вторник в Луцке автобус с 13 пассажирами, находится в следственном изоляторе, ему предъявлено обвинение в терроризме. Об этом в эфире украинского телеканала «1+1» в среду сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Террорист Максим Плохой (настоящее имя Максим Кривош — прим. ТАСС), который 21 июля захватил в Луцке автобус с 13 пассажирами, в настоящее время находится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения в терроризме, захвате заложников, а также в незаконном хранении оружия, гранат и взрывоопасных веществ», — сказал замминистра.

Геращенко добавил, что, скорее всего, суд оставит его под стражей. «Я уверен, что суд не выберет ни одной меры пресечения, кроме содержания под стражей. Далее его ждет суд. Он получит длительный срок заключения», — отметил Геращенко.

По его словам, максимальное наказание по предъявленным обвинениям — это пожизненное лишение свободы.

Как сказал Геращенко, полиция установила личность луцкого террориста за 15 минут. Специалисты составили психологический портрет террориста с псевдонимом Максим Плохой. «От него можно было ожидать чего угодно, он имел при себе оружие и даже демонстрировал его, стреляя из окон», — констатировал замглавы МВД и добавил, что злоумышленник чуть не убил первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. «Поэтому рисковать нельзя было, и президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне» 2005 года, которое от него требовал террорист», — отметил Геращенко.

Такое обращение, добавил замминистра, Зеленский сделал, чтобы террорист сдался. «Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, — это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста», — пояснил Геращенко.