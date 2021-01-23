В МВД России назвали число участников незаконной акции в центре Москвы

Несанкционированная акция на Пушкинской площади в центре Москвы насчитывает около 4 тыс. участников, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным корреспондента агентства, который находится на месте событий, собравшиеся время от времени устраивают стычки с сотрудниками полиции. В свою очередь полицейские продолжают предупреждать о незаконности акции, задерживая наиболее активных её участников.

Столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале сообщил о том, что участники акции в центре Москвы заблокировали выход со станций метро «Пушкинская» и «Тверская», а также начали выходить на проезжую часть. В дептрансе рекомендовали гражданам пользоваться другими станциями метро и при возможности отложить поездки в центр.

Напомним, ранее в МВД предупредили об ответственности за провокационные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированных массовых акций (aif.ru)