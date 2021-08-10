Заграждение на участке более 500 км на границе Литвы с Беларусью будет построено не за два года, как намечалось ранее, а за один год. Об этом во вторник заявила журналистам министр внутренних дел балтийской республики Агне Билотайте.

«Без физического барьера обеспечить эффективную охрану границы невозможно. С принятием специального закона о его строительстве заграждение можно будет возвести не за два, а за один год», — сказала она.

Во вторник Сейм (парламент) Литвы собрался на внеочередную сессию для обсуждения пакета законопроектов по борьбе с нелегальной миграцией. В повестке дня находится проект закона, который придает строительству пограничного заграждения статус проекта национального значения.