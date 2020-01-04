В МВБ США оценили потенциальные угрозы из-за убийства Сулеймани

Угроз территории США после убийства в Ираке американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани сейчас нет, заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чэд Вулф.

«Министерство внутренней безопасности готово противостоять и бороться с любыми угрозами, с которыми сталкивается наша родина. Хотя в настоящее время нет никаких конкретных, заслуживающих доверия угроз против нашей родины (территории США – ред.), министерство продолжает следить за ситуацией и работать с нашими федеральными, государственными и местными партнерами для обеспечения безопасности каждого американца», — говорится в заявлении.

Вулф также сообщил, что он провел совещания, чтобы оценить потенциальные новые угрозы и ответные действия для реагирования на «постоянно меняющийся характер угроз».(РИА Новости)