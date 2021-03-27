В Мозамбике боевики захватили город

Город-порт Палма, расположенный на севере Мозамбика вблизи границы с Танзанией, по-прежнему остается под контролем захвативших его боевиков. Об этом сообщило Agente France-Presse (AFP) со ссылкой на собственные источники.

«Правительственные силы выведены из Палмы, город контролируют вооруженные группы радикальных исламистов», — заявил собеседник агентства. При этом он добавил, что боевые действия в районе города продолжаются.

Отряд боевиков численностью в 100 человек вошел в Палму, передает в свою очередь южноафриканская газета Sunday Times. Хорошо вооруженные боевики атаковали армейские казармы и правительственные здания. Со стороны регулярных частей есть серьезные потери, отмечает издание. По ее данным, в последующие дни радикальные исламисты убили множество людей. «Весь городской пляж усеян телами погибших», — заявил очевидец событий.