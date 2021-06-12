Главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева заявила, что в Москве увеличилось число молодых пациентов, поступающих в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с вирусной пневмонией.

«Действительно, мы сейчас отмечаем тот факт, что если мы раньше говорили, что больше страдает группа населения 65+, то сейчас мы видим омоложение наших пациентов. Достаточно много молодых людей, которые поступают для диагностики вирусной пневмонии, у которых подтверждается достаточно обширное поражение легких. Мы точно так же видим тот факт, что поступают лица, не сделавшие прививку. Это нас печалит, потому что центров у нас достаточно. Мы готовы вакцинировать», — сказала она в беседе с телеканалом PEH ТВ.

Шиндряева также отметила, что увеличилось и число тех, кто поступает в больницы с достаточно сильным поражением легких.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве за последнюю неделю резко осложнилось.

В связи с этим им был подписан указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня. Кроме этого, власти города рекомендовали работодателям с 13 июня перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19.

Также стало известно, что с 13 по 20 июня в Москве будет временно приостановлена работа детских комнат, фуд-кортов в торговых центрах и других подобных организациях. Помимо этого с 13 по 20 июня будут закрыты игровые и детские площадки столицы в городских парках и на природных территориях.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививку делают бесплатно всем желающим (iz.ru)