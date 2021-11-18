В Москве, на Манежной площади, полиция задержала в четверг двух итальянских режиссёров.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути развернули на площади небольшие плакаты с рекламой их фильма «Эст диктатура в последнюю минуту». Картина повествует о диктатуре в странах советского блока во времена холодной войны.

Полиция посчитала происходящее нарушением правил проведения акции и доставила задержанных в отделение «Китай-город», передаёт «ОВД-Инфо».

Из публикации Baza следует, что действия иностранцев расценили как одиночные пикеты.