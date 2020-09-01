В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

«В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 844 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 263 059 случаев заражения, из них 641 за последние сутки. Выздоровели 215 383 человека. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1 262. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.