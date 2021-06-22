Власти Москвы вводят новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Как сообщил мэр Столицы Сергей Собянин, с 28 июня посещать заведения общепита смогут только посетители, которые либо прошли вакцинацию, либо переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом наличие защиты от коронавируса будет подтверждается только специальным QR-кодом. Заведения общепита, не выполняющие эти требования,

Кроме того, с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий, на которых одновременно могут присутствовать более 500 человек. Это касается мероприятий, проводимых как на открытом воздухе, так и в помещениях. Фан-зоны и танцполы закроют независимо от количества участников мероприятия. Ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, куда будут допускать только участников с QR-кодами. (DW)