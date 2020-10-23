В Москве уже ни у кого нет сомнения, что Азербайджан будет вести войну до победного конца – к выступлению Путина

В России понимают, что Азербайджан будет вести войну до победного конца, таким мнением поделился с # российский политолог Олег Кузнецов, комментируя заявление президента России Владимира Путина касательно карабахского конфликта.

«Президент Путин не только хорошо информированный политик, но и в прошлом кадровый разведчик, который умеет оценивать геополитическую обстановку. В Москве уже ни у кого нет сомнения в том, что Азербайджан будет вести войну до победного конца, и не согласится на компромиссы и полумеры», — сказал эксперт.

По его словам, данная война выгодна России, так как решает многие вопросы с американским влиянием в регионе Южного Кавказа.

«Поражение Армении будет автоматически означать уход оттуда американского присутствия в глобальном масштабе. Потом это случится и с Грузией, у которой нет сил для поддержания своего суверенитета в критических обстоятельствах джавахкского сепаратизма. Поэтому очень велика вероятность возвращения на Кавказ российского военного влияния, условием чего является победа Азербайджана в войне с Арменией. Поэтому позиция Путина столь однозначна», — подчеркнул он.

Кузнецов также добавил, что карабахский конфликт не станет «яблоком раздора» между Россией и Турцией.

«У Турции сейчас все приоритеты сосредоточены на Ближнем Востоке, ей нужна сирийская нефть и средиземноморский газ, которые она получит. Турция лишь формально является членом НАТО, реализуя свои интересы вопреки интересам альянса. Кто-то из украинских политологов написал, что Россия и Турция — это два больных человека Европы. Я думаю, что он сформулировал вполне официальную позицию Запада на этот счёт. Так что я не вижу причины, по которой карабахский конфликт поссорил бы Путина и Эрдогана», — полагает аналитик.

В свою очередь политолог Константин Калачев считает, что заявления президента России вполне понятны, и если Россия не готова или не может обеспечить перелом в ходе военных действий в пользу армян, то остается призывать к миру, делая реверансы в армянскую сторону.

«Вот уже НАТО впервые обратилось к Турции с призывом использовать «свое значительное влияние в регионе», чтобы снизить градус напряженности конфликта между Арменией и Азербайджаном в Карабахе. Путину импонирует роль миротворца. Он за предотвращение дальнейшей эскалации боевых действий и скорейшее возобновление переговоров в целях политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахской проблемы. Ничего большего добавить по его заявлениям невозможно», — считает политолог.

Калачев также добавил, что Путин хочет все и сразу.

«Мы еще в прошлый раз обсудили – Россия хочет сохранить влияние и на Армению, и на Азербайджан, развивать торгово-экономические отношения, чувствовать себя старшим братом. Но уже не получается. Кстати, он в выступлении сказал о партнерстве с Арменией и Азербайджаном, а слово «союзник» вроде не прозвучало. О чем это говорит? Противопоставить успехам азербайджано-турецкого альянса нечего. Лучше сделать хорошую мину. Не воевать же с Азербайджаном и Турцией из-за карабахских армян?», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Владимир Путин как всегда демонстрирует таланты политика, притом, что козыри уже подошли к концу.

«Признание того, что армянский народ пережил в начале 20 века трагедию, не меняет политику невмешательства в конфликт. Это раз. С Турцией Путин не может больше ссориться — это два. Обе страны сделали суверенитет доминантой своей политики. Обе критичны по отношению к Европе и Америке. Обе считают себя вправе реализовывать свои интересы на территории бывших империй. Интересы не совпадают, но от конфронтации стороны больше потеряют, чем приобретут», — сказал он.

С Турцией приходится считаться, говорит эксперт, Анкара это доказала и в Сирии, и в Ливии, и в Южном Кавказе.

«А на случай обострения, сначала неплохо бы решить, как бороться с турецкими дронами. Похоже, что в этом направлении Турция опередила Россию. Путин и Эрдоган во многом похожи. Отсюда надежды, что договорятся. Как гласит русская поговорка — нашла коса на камень. Имперские амбиции демонстрировали Америке, а споткнулись на Турции. Но сделали вид, что так оно и задумано. Будут еще объятия и рукопожатия. Но поиск компромиссов будет сложным», — резюмировал он.