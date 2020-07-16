В Москве умерли еще 24 пациента с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 24. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

«В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 4 258.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 13,3 млн человек, около 578 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 746 369 случаев заражения, выздоровели 523 249 человек.