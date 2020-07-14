В Москве удовлетворены заявлениями Турции о сохранении доступа в Айя-Софью

Россия удовлетворена заявлениями турецких властей о том, что после превращения собора Святой Софии в мечеть его облик будет сохранен, как полагается в случае с объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и доступ в него будет открыт. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело Турецкой Республики, и мы не можем в него вмешиваться. Для нас важно, чтобы Айя-Софья как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО был сохранен в том виде, в котором он есть сейчас, и чтобы допуск в него был открыт для тех, кто приезжает в Турцию. Будь то туристы или кто-то еще, — сказал он. — Мы слышали заявления наших турецких коллег, президента Турции [Реджепа Тайипа Эрдогана] в первую очередь, о том, что Айя-Софья будет сохранена и что доступ туда будет оставаться открытым. Это вызывает удовлетворение». (ТАСС)