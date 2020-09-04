В Москве прошло заседание министров обороны СНГ и ШОС

В России прошло совместное заседание министров обороны СНГ, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает московский корреспондент АПА, в заседании приняли участие министры обороны 12 стран.

В совместном заседании приняли участие исполнительный секретарь СНГ Николай Лебедев и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Заседание открыл министр обороны России Сергей Шойгу. Затем выступили Николай Лебедев и Станислав Зась.

Азербайджан на мероприятии представлял министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов.

Мероприятие продолжилось без участия представителей СМИ.

На заседании министры обороны обсудили вопросы обеспечения международной и региональной безопасности, объединения усилий для предотвращения угрозы возникновения войн и вооруженных конфликтов, дальнейшего усиления военного сотрудничества в современных условиях.

По итогам мероприятия был подписано коммюнике.