В Москве прошло заседание министров обороны СНГ и ШОС

В России прошло совместное заседание министров обороны СНГ, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Как сообщает московский корреспондент АПА, в заседании приняли участие министры обороны 12 стран.
В совместном заседании приняли участие исполнительный секретарь СНГ Николай Лебедев и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Заседание открыл министр обороны России Сергей Шойгу. Затем выступили Николай Лебедев и Станислав Зась.
Азербайджан на мероприятии представлял министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов.
Мероприятие продолжилось без участия представителей СМИ.
На заседании министры обороны обсудили вопросы обеспечения международной и региональной безопасности, объединения усилий для предотвращения угрозы возникновения войн и вооруженных конфликтов, дальнейшего усиления военного сотрудничества в современных условиях.
По итогам мероприятия был подписано коммюнике.