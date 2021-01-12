В Москве прошла встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении

По приглашению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова 12 января делегация Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым совершила визит в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 299-летию создания Российской прокуратуры.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе встречи с генеральным прокурором России И.Красновым в рамках визита было особо отмечено, что благодаря совместным усилиям глав государств и их политической воле отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами вышли на уровень стратегического партнерства.

В ходе встречи была подписана Программа сотрудничества на 2021-2023 годы в связи с выполнением Договора о сотрудничестве между прокуратурами Азербайджана и России, подписанного 24 июня 2019 года.

Во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу.

Кроме того, в рамках визита по инициативе российской стороны была проведена трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы выполнения соответствующих пунктов трехсторонних заявлений глав государств от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также механизмы правового сотрудничества.