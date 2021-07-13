Воздух на главной столичной метеостанции на ВДНХ к 15:00 вторника раскалился до 32,7 градуса, сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы.

«Сегодня побит температурный рекорд, установленный 13 июля 1936 года (32,4). Значение прежнего максимума, державшегося 85 лет, превышено на 0,3 градуса», — рассказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что окончательное значение нового температурного рекорда для 13 июля в столице будет известно к исходу дня.

В метеобюро напомнили, что с начала лета в Москве обновлено уже пять температурных максимумов дня. С 20 по 28 июня в городе были побиты четыре рекорда, установленные в 1917, 1948 (дважды) и 2013 годах.

Синоптики прогнозируют, что аномальная жара продержится в столичном регионе до начала следующей недели. Температура воздуха в дневные часы может достигать 32-34 градусов.