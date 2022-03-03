«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 г, в Москве прекращается использование QR-кодов», — написал Собянин в своем блоге.

Он добавил, что вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.