18 августа в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с послами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана, посвященную Международному дню Каспийского моря.

Как сообщает # cо ссылкой на пресс-службу МИД РФ, на встрече состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов многопланового сотрудничества в Каспийском регионе.

Обсуждены дальнейшие шаги по наращиванию взаимодействия в формате «пятерки», включая подготовку к предстоящей в Москве встрече министров иностранных дел прикаспийских государств.