В Москве 42-летний мужчина пытался в ночь на 6 февраля проникнуть в Мавзолей и похитить тело Владимира Ленина. После задержания он не смог объяснить мотивы своих действий, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

«42-летний москвич ночью пришел на Красную площадь и попытался открыть двери мавзолея», — заявили в правоохранительных органах. Хулигана оперативно задержали, он пояснил, что хотел похитить тело из мавзолея.

Из-за странного поведения задержанного полицейские вызвали бригаду врачей. Медики поставили мужчине психиатрический диагноз, отмечает издание.

Мужчина рассказал, что несколько лет назад развелся с женой, с которой воспитывал троих сыновей. После распада семьи он начал злоупотреблять алкоголем. Пристрастие к спиртному и отсутствие работы в последний месяц привели к тому, что все свободное время он проводил в компании случайных знакомых.

Днем 5 февраля задержанный якобы поехал к школьному другу в Пушкино. В 23 часа он в случайной компании распивал спиртные напитки на Тверской улице. Что было дальше, мужчина не помнит.