Парламент Молдовы одобрил законопроект, запрещающий использование в стране георгиевской ленты и символов Z и V, которые используют российские войска в Украине.

Документ предусматривает штраф или общественные работы за изготовление, продажу и публичное использование «общеизвестных атрибутов и символов, используемых в контексте актов военной агрессии», а также «пропаганду или прославление таких действий». К таким атрибутам, в частности, причислены чёрно-оранжевая двухцветная лента, эмблемы (в том числе буквы «Z» и «V», или цифры и их комбинации), значки, лозунги и так далее — конкретный перечень отсутствует.

За принятие закона голосовали депутаты от правящей партии «Действие и солидарность», оппозиционные коммунисты покинули зал заседаний в знак протеста.

Молдова ранее выступила в поддержку суверенитета Украины и с осуждением действий России. Власти Молдовы однако не стали вводить в отношении России санкции.

Георгиевская лента как символ победы в Великой отечественной войне начала использоваться в России с середины 2000-х годов и постепенно фактически превратилась в символ лояльности политике Кремля. На самом деле эта т.н. Георгиевская лента никакого отношения к Великой отечественной войне не имеет. Она активно использовалась сепаратистами в Крыму и Донбассе с 2014 года. Буквы Z и V наносятся на российскую технику, которая участвует во вторжении в Украину. Прокремлёвские СМИ, а нередко и власти разных уровней, пропагандируют их как символы так называемой спецоперации в Украине.